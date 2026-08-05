Силы CENTCOM перехватили 48 торговых судов после возобновления блокады Ирана

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 48 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в ее порты или выходили из них, сообщило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 5 августа силы CENTCOM перенаправили 48 коммерческих судов, вывели из строя два и провели досмотр еще двух судов", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня.

За два месяца силы Центрального командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.