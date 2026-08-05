Абхазия осталась без электроснабжения из-за аварии на ИнгурГЭС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вся территория Абхазии обесточена из-за из-за системной аварии на ИнгурГЭС, сообщило Минэнерго региона.

Из-за отсутствия электричества в городах и районах республики прекращена подача воды.

"Идкт процесс восстановления подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

ИнгурГЭС расположена на границе Абхазии и Грузии. Это единственный объект, который совместно эксплуатирует грузинская и абхазская стороны после вооруженного конфликта 1992-93 годов. По договоренности Грузия получает 60%, Абхазия 40% от вырабатываемой электроэнергии ГЭС.