Поиск

Грузинские энергетики связали блэкаут с тестированием на агрегатах Ингури ГЭС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Причиной масштабного отключения электроэнергии по всей Грузии могло стать тестирование на агрегатах Ингури ГЭС, заявили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению республики.

"Сегодня Государственная электроэнергетическая система проводила плановые испытания энергоблоков Ингурской ГЭС, целью которых было выявление и оценка слабых мест в системе с учетом аварий 24 и 25 июля. В рамках испытаний, среди прочих мер, также предусматривалась работа грузинской электроэнергетической системы в изолированном режиме. Этот режим был связан со значительными техническими рисками, включая возможность полного отключения электроэнергетической системы", - написал член комиссии Гиоргий Пангани в своих соцсетях.

По его словам, в ходе испытаний грузинская электроэнергетическая система была полностью отключена.

"Проводится детальный анализ инцидента и соответствующая оценка с целью определения точных причин аварии и предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем", - сообщил Пангани.

Грузинские СМИ сообщают, что остановлена работа Тбилисского метрополитена, возникли проблемы в работе Грузинской железной дороги. Отключение произошло приблизительно в 20:15 по тбилисскому времени (19:15 по Москве). Без света остаются Тбилиси и большинство регионов.

Тбилиси Грузия Гиоргий Пангани Ингури ГЭС Ингурская ГЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Грузинские энергетики связали блэкаут с тестированием на агрегатах Ингури ГЭС

В Тегеране заявили, что согласовали с Оманом почти все пункты по Ормузскому проливу

 В Тегеране заявили, что согласовали с Оманом почти все пункты по Ормузскому проливу

Что произошло за день: среда, 5 августа

Абхазия осталась без электроснабжения из-за аварии на ИнгурГЭС

Нидерланды официально поддержали выдвижение Кнота кандидатом на пост главы ЕЦБ

Brent подешевела до $78,5 за баррель

ООН прогнозирует нехватку еды для 50 млн человек в мире из-за феномена Эль-Ниньо

Brent подорожала до $80,5 за баррель

В Венгрии существенно снизят потребление энергии из-за обмеления Дуная

 В Венгрии существенно снизят потребление энергии из-за обмеления Дуная

В Киргизии ввели разрешения для альпинистов на восхождение на пик Победы

 В Киргизии ввели разрешения для альпинистов на восхождение на пик Победы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3467 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10944 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов