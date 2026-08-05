Грузинские энергетики связали блэкаут с тестированием на агрегатах Ингури ГЭС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Причиной масштабного отключения электроэнергии по всей Грузии могло стать тестирование на агрегатах Ингури ГЭС, заявили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению республики.

"Сегодня Государственная электроэнергетическая система проводила плановые испытания энергоблоков Ингурской ГЭС, целью которых было выявление и оценка слабых мест в системе с учетом аварий 24 и 25 июля. В рамках испытаний, среди прочих мер, также предусматривалась работа грузинской электроэнергетической системы в изолированном режиме. Этот режим был связан со значительными техническими рисками, включая возможность полного отключения электроэнергетической системы", - написал член комиссии Гиоргий Пангани в своих соцсетях.

По его словам, в ходе испытаний грузинская электроэнергетическая система была полностью отключена.

"Проводится детальный анализ инцидента и соответствующая оценка с целью определения точных причин аварии и предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем", - сообщил Пангани.

Грузинские СМИ сообщают, что остановлена работа Тбилисского метрополитена, возникли проблемы в работе Грузинской железной дороги. Отключение произошло приблизительно в 20:15 по тбилисскому времени (19:15 по Москве). Без света остаются Тбилиси и большинство регионов.