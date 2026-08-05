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ООН прогнозирует нехватку еду для 50 млн человек в мире из-за феномена Эль-Ниньо

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Аномальная жара, вызванная природным феноменом Эль-Ниньо, может поставить на грань голода примерно 50 млн человек в мире, сообщает в среду The Guardian.

"Согласно прогнозам, быстро развивающееся погодное явление Эль-Ниньо, вероятно, приведет к тому, что около 50 млн человек столкнутся с острым голодом до конца следующего года", - говорится в публикации газеты.

Издание отмечает, что помимо этой проблемы, в настоящее время "сотням миллионов людей с большой вероятностью грозит голод из-за многолетней засухи в некоторых районах Африки и давления на цены на продовольствие, вызванного войной с Ираном". По оценкам издания, воздействие Эль-Ниньо более чем на 20% увеличит число людей, не имеющих стабильных источников продовольствия.

Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН, сильнее всего, вероятно, пострадают Центральная и Южная Америка, Карибский регион и юг Африки. Ожидается, что в Южной и Юго-Восточной Азии, скорее всего, тоже выпадет меньше осадков, и это создаст серьезные проблемы для сельского хозяйства.

Эль-Ниньо характеризуется повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Этот феномен обычно вызывает дожди на юге Южной Америки, на юге США, на полуострове Сомали и в Центральной Азии. В то же время на север Южной Америки, на Карибские острова, в Австралию, Индонезию и Южную Азию Эль-Ниньо приносит засуху. Этот феномен происходит раз в 2-7 лет и длится около 9-12 месяцев.

Во Всемирной метеорологической организации выдвигали предположения, что с вероятностью в 80% эффект Эль-Ниньо продлится с июня по август 2026 года.

ООН Эль-Ниньо
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