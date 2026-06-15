В Иране заявили об ответственности США за выполнение условий перемирия в Ливане

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время телефонных переговоров с коллегами из Турции, Ирака и Египта заявил, что США в рамках договоренностей о перемирии должны обеспечить прекращение ударов Израиля по Ливану.

"В этих разговорах Аракчи, говоря об ответственности США за выполнение соглашения, подчеркнул необходимость полного прекращения дестабилизационной агрессии и атак сионистского режима против Ливана", - сообщает в понедельник агентство ИРНА.

Аракчи также поблагодарил Турцию, Египет и Ирак за их вклад в работу по достижению перемирия, за снижение напряженности и дипломатические усилия для достижения стабильности на Ближнем Востоке.

Главы МИД этих стран в свою очередь отметили важность продолжения консультаций и сотрудничества по вопросу событий на Ближнем Востоке.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.