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ВВП стран G20 в I квартале вырос на 0,7%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Экономика государств G20 в первом квартале 2026 года выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В четвертом квартале 2025 года был зафиксирован подъем на аналогичную величину.

Как сообщается в отчете ОЭСР, экономическая ситуация улучшилась в большей части стран. Так, ВВП Южной Кореи в январе-марте повысился на 1,8% после снижения на 0,1% в октябре-декабре. В Бразилии рост ускорился до 1,1% с 0,3%, в Великобритании - до 0,6% с 0,2%, в ЮАР - до 0,5% с 0,4%, в Индии - до 1,9% с 1,8%. ВВП Канады не изменился после сокращения на 0,2% в четвертом квартале.

Между тем экономика Саудовской Аравии в первом квартале упала на 1,2% (+1,3% в октябре-декабре), Мексики - на 0,6% (+0,7%).

Экономика стран G20 в первом квартале выросла на 3,2% в годовом выражении, так же как и в октябре-декабре 2025 года. Наиболее значительный подъем показал ВВП Индии (на 8%), при этом объем канадской экономики уменьшился на 0,1%.

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.

G20 ОЭСР
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