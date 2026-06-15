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ЕС ввел санкции против судоходных структур "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции в отношении судоходных структур "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти", сказано в постановлении Совета ЕС.

Под санкции попали "Газпромнефть шиппинг" и "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".

"Газпромнефть шиппинг" (Петербург) в документе названа судоходной компанией, которая специализируется на оказании технической поддержки, также является менеджером судов "Омск", "Оланга" и "Мурманск". "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" определена тоже как судоходная компания, базирующаяся в Петербурге и являющаяся коммерческим оператором судов "Овен", "Нева Люкс" и "Нимбус".

"Эти суда не имеют надлежащего страхования ответственности и осуществляют перевозки с судна на судно, а также используют системы автоматической идентификации при транспортировке нефти и нефтепродуктов, экспортируемых из России, практикуя нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки", - сказано в примечаниях к обеим компаниям.

Дочернее общество "ЛУКОЙЛа" - "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" - зарегистрировано в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) и занимается добычей нефти и газа. По адресу, указанному в списке ЕС, находилась компания "ЛУКОЙЛ-Бункер", ликвидированная в 2019 году.

ЛУКОЙЛ Евросоюз ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь Газпром нефть ЛУКОЙЛ-Бункер Газпромнефть шиппинг
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