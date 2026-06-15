Глава МИД Абхазии высказался против выхода из женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц заявил о несогласии с утверждениями о неэффективности женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе и назвал их важнейшим инструментом, позволяющим Абхазии доносить свою точку зрения до международного сообщества.

"Это важная площадка, которую мы используем для того, чтобы донести позицию Абхазии без посредников по урегулированию взаимоотношений Абхазии и Грузии, международному сообществу, включая чиновников, представляющих ООН, ЕС и ОБСЕ, которые участвуют в этих дискуссия ", - сказал он во время выступления на круглом столе "Геополитические процессы на Южном Кавказе и в Черноморском регионе: история и современность".

Барциц отметил, что не может согласиться с теми, кто утверждает, что дискуссии в Женеве не дают результата и участие в них неэффективно.

"Выходить из формата Женевских дискуссий контрпродуктивно. Это будет означать одно: формат продолжится без нас, обсуждать наши проблемы и реалии в регионе будут, но только без нашего веского слова в этом формате", - заявил глав МИД республики.

В то же время он подчеркнул, что не стоит ждать дипломатического чуда и от предстоящего 67-го раунда международных дискуссий, которые пройдут в Женеве 30 июня.

Он отметил, что "пацифистские идеи в Грузии звучат тогда, когда властям это выгодно, но миролюбивая риторика Грузии регулярно сменяется на жесткую и непримиримую позицию".

По его словам, грузинская делегация регулярно использует термины "аннексия", называет границу между двумя странами по реке Ингур "административной", говорит "об оккупации со стороны РФ и постоянно пытается подменить существующие реалии".

"На такой основе очень тяжело будет добиться прогресса. Абхазия целенаправленно преодолевает эти проблемы от раунда к раунду и не испытывает иллюзий относительно быстрого дипломатического решения", - сказал он.

Глава МИД республики подчеркнул, что "Абхазия намерена добиваться подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазией и Республикой Грузией и создания надежных международных гарантий безопасности".

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проводятся с октября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.