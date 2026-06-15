Поиск

Глава МИД Абхазии высказался против выхода из женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц заявил о несогласии с утверждениями о неэффективности женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе и назвал их важнейшим инструментом, позволяющим Абхазии доносить свою точку зрения до международного сообщества.

"Это важная площадка, которую мы используем для того, чтобы донести позицию Абхазии без посредников по урегулированию взаимоотношений Абхазии и Грузии, международному сообществу, включая чиновников, представляющих ООН, ЕС и ОБСЕ, которые участвуют в этих дискуссия ", - сказал он во время выступления на круглом столе "Геополитические процессы на Южном Кавказе и в Черноморском регионе: история и современность".

Барциц отметил, что не может согласиться с теми, кто утверждает, что дискуссии в Женеве не дают результата и участие в них неэффективно.

"Выходить из формата Женевских дискуссий контрпродуктивно. Это будет означать одно: формат продолжится без нас, обсуждать наши проблемы и реалии в регионе будут, но только без нашего веского слова в этом формате", - заявил глав МИД республики.

В то же время он подчеркнул, что не стоит ждать дипломатического чуда и от предстоящего 67-го раунда международных дискуссий, которые пройдут в Женеве 30 июня.

Он отметил, что "пацифистские идеи в Грузии звучат тогда, когда властям это выгодно, но миролюбивая риторика Грузии регулярно сменяется на жесткую и непримиримую позицию".

По его словам, грузинская делегация регулярно использует термины "аннексия", называет границу между двумя странами по реке Ингур "административной", говорит "об оккупации со стороны РФ и постоянно пытается подменить существующие реалии".

"На такой основе очень тяжело будет добиться прогресса. Абхазия целенаправленно преодолевает эти проблемы от раунда к раунду и не испытывает иллюзий относительно быстрого дипломатического решения", - сказал он.

Глава МИД республики подчеркнул, что "Абхазия намерена добиваться подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазией и Республикой Грузией и создания надежных международных гарантий безопасности".

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проводятся с октября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Абхазия Южный Кавказ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

 Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

Axios назвал Трампа среди подписантов электронного меморандума Ирана и США

Brent остается в минусе и торгуется у $83,1 за баррель

США и Иран подписали соглашение в электронной форме

Президент Ирана подтвердил анонсированное подписание меморандума с США 19 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп заявил, что суда с нефтью начали двигаться через Ормузский пролив

 Трамп заявил, что суда с нефтью начали двигаться через Ормузский пролив

В Иране заявили, что США в соглашении признают право Тегерана на сборы за проход через Ормузский пролив

Brent подешевела более чем на 5%, до $82,94 за баррель

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2670 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9920 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов