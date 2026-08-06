Трамп заявил, что предпочитает соглашение с Ираном, чтобы избежать жертв

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему предпочел бы заключить соглашение с Ираном, чтобы избежать напрасных жертв.

"Я бы лучше заключил соглашение, потому что я не хочу убивать людей", - заявил он, выступая на митинге в Лас-Вегасе.

Президент США отметил, что переговоры продолжаются, и что он пока не знает, что будет дальше.

Он вновь заявил, что иранские власти недавно связались с ним и попросили отменить массированные удары, которые США собирались нанести по Ирану на минувших выходных. При этом Трамп обвинил Тегеран в том, что они отрицают такой звонок.