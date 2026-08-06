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Пезешкиан назвал последние два года самыми сложными для Ирана со времен Исламской революции

Пезешкиан назвал последние два года самыми сложными для Ирана со времен Исламской революции
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторую годовщину своего пребывания на посту заявил в интервью государственным СМИ, что его администрация столкнулась с одним из самых сложных периодов со времен Исламской революции 1979 года.

"Обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся сейчас, являются самыми жесткими за всю историю после революции", - сказал Пезешкиан.

Он отметил, что международные санкции вышли за рамки торговых ограничений и нацелились на банковскую и финансовую системы Ирана, в то время как военное давление и давление в сфере безопасности еще больше осложнили ситуацию в стране.

"Санкции существовали, и они усилились. Затем они ввели санкции против наших банков и наших финансовых операций. Недовольные этим (результатом - ИФ), они развязали войну. Все еще недовольные, они попытались загнать нас в угол", - сказал президент Ирана.

По словам Пезешкиана, иностранные противники считали, что Иран может быть разгромлен в течение нескольких дней, но потерпели неудачу из-за стойкости иранского народа.

"Стойкость и решимость иранского народа предотвратили вражеские заговоры", - заявил он.

Президент Ирана подчеркнул, что "единство иранцев остается главным фактором в противостоянии врагам".

Пезешкиан добавил, что погибший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддерживал его администрацию.

"Мы не смогли бы продвинуться так далеко, если бы не поддержка лидера-мученика", - сказал он.

Президент Ирана добавил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, обладающий "исключительной моралью и логикой", остается главным источником силы.

Пезешкиан выразил уверенность в том, что Иран продолжит преодолевать внешнее давление благодаря общественной солидарности, совершенствованию государственного управления и продолжению инвестиций в научно-технический потенциал.

"Несмотря на все трудности, с которыми страна столкнулась за последние два года, сейчас она является могущественной и достойной страной", - заявил он.

Иран Масуд Пезешкиан
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