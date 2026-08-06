Йеменские хуситы заявили об ударе по саудовскому танкеру в Аденском заливе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Саудовский нефтетанкер атакован йеменскими хуситами в Аденском заливе вечером в среду, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление движения.

Согласно сообщению, хуситы заявили, что "успешно" поразили принадлежащий Саудовской Аравии танкер Daisy баллистической ракетой, вынудив его изменить курс и повернуть назад.

Хуситы подчеркивают, что операция была проведена в рамках усилий по обеспечению морской блокады Саудовской Аравии.

Между тем в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили об инциденте, связанном с громким взрывом в непосредственной близости от танкера в 95 морских милях к юго-востоку от Адена в Йемене.

Сообщение об инциденте было получено в 14:30 по UTC (17:30 МСК). В UKMTO отметили, что все члены экипажа находятся в безопасности, воздействия на окружающую среду не зафиксировано, ведется расследование.

В июле хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Представители хуситов обвинили Эр-Рияд в блокаде йеменских транспортных путей, объявили о морской блокаде саудовских портов, сообщали об атаках на восемь саудовских танкеров, а также заявляли об ударах по объектам нефтяной инфраструктуры на территории королевства.