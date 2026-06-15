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Минск предложил сделать отношения с Москвой точкой роста для стабильности в Евразии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Модель белорусско-российского взаимодействия может стать точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.

"К сожалению, геополитическая нестабильность в различных регионах и всевозможных проявлениях уже стала привычным фоном наших встреч. Трагические события в Украине, на Ближнем Востоке, Венесуэле, Иране подтверждают, что миру необходима новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии. Без ответственного диалога мы рискуем скатиться в новую гонку вооружений, которая может стать для человечества последней", - сказал Рыженков.

"Уверен, что модель белорусско-российского взаимодействия может послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в нашей Евразии. За более чем три десятилетия интенсивного открытого диалога нашим странам на фоне очевидных различий в экономическом и военном потенциале удалось выстроить эффективные механизмы взаимного учета национальных интересов, создать рабочую систему общей и неделимой безопасности, а главное, за счет всего этого обеспечить рост благосостояния наших граждан", - подчеркнул министр.

"Именно эти проверенные на собственном опыте принципы и подходы мы предлагаем в качестве основы для урегулирования кризиса в регионе, выстраивания обновленных систем евразийской и глобальной безопасности. Трансграничная торговля, кооперация, инвестиции, в отличие от гонки вооружений и возведения заборов, приносят пользу не военно-промышленным элитам, а всему населению нашей общей Евразии", - отметил Рыженков.

Украина МИД Максим Рыженков Белоруссия Евразия Сергей Лавров
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