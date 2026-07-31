Число жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Число жертв сильного землетрясения, произошедшего во вторник на юго-западе Японии, достигло 35 человек, сообщает в пятницу телеканал NHK со ссылкой на власти страны.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Число погибших может вырасти.

Ранее сообщалось о 28 погибших.

По данным агентства Kyodo, по состоянию на утро пятницы около 80 тыс. домов в префектуре Кумамото, где произошло землетрясение, остаются без водоснабжения и около 4,5 тыс. - без электричества.

Более 9 тыс. человек до сих пор не могут вернуться домой из-за последствий землетрясения и остаются в убежищах.

Во вторник сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 в Кумамото, наиболее сильные толчки ощущались в городах Уки и Кикава.

Отмечается, что угроза повторения подземных толчков сохраняется.