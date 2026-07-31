С горных пиков в Казахстане эвакуировали двух травмированных российских альпинисток

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали с двух пиков Заилийского Алатау двух гражданок России, получивших травмы во время восхождений, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

По данным ведомства, на пульт 112 поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации двух спортсменок, входивших в состав различных альпинистских групп.

Одна из пострадавших, 2002 года рождения, получила открытый перелом ноги при восхождении на пик Октябренок в Карасайском районе Алматинской области. Вторая, 1992 года рождения, травмировалась во время восхождения на пик Маяковского в Талгарском районе.

Для проведения спасательной операции были задействованы спасатели республиканского спасательного отряда "Барыс", службы спасения ДЧС Алматы, врачи Центра медицины катастроф МЧС и вертолет Ми-8.

"Сначала вертолет эвакуировал 34-летнюю альпинистку с пика Маяковского, расположенного на высоте 4208 метров над уровнем моря, затем - 24-летнюю пострадавшую с пика Октябренок высотой 3480 метров. После этого вертолет доставил женщин на площадку городской клинической больницы №4 Алматы, где их передали медикам", - отмечается в сообщении.