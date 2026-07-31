Аэропорт Антальи изменит правила встречи организованных туристов с августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Антальи в Турции с августа запретит принимающим организованных туристов компаниям использовать таблички с названиями и логотипами, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В международном аэропорту Антальи вводится новая система встречи организованных туристов. С 00:00 31 июля пассажиров будут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами. Использовать в зоне прилета отдельные таблички с названиями и логотипами туроператоров и принимающих компаний запретят", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, в зоне встречи пассажиров с 31 июля установят 13 блоков из оргстекла, обозначенных крупными буквами от A до M.

"Туристические агентства распределили по группам - по девять компаний на одну стойку. На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов - по шесть от каждого агентства", - пояснили в АТОР.

Перед поездкой туристам должны будут сообщить букву нужной стойки. После выхода из зоны прилета пассажир подойдет к ней, найдет свою фамилию, а ожидающий за стойкой представитель компании проводит его к трансферному автомобилю.

"Ответственность за каждую стойку возложат на закрепленные за ней туристические агентства. Они не должны допускать к работе у стойки частных встречающих и организации, не являющиеся турагентствами", - отметили в ассоциации.

За соблюдением порядка будут следить сотрудники полиции и инспекторы регионального представительского совета Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB). При выявлении нарушений к соответствующей стойке могут применить санкции по решению администрации аэропорта.

В мае этого года в аэропорту Антальи изменились правила для индивидуальных трансферов: их вынесли за аэропортовую парковку и выделили отдельную стойку с логотипами компаний.