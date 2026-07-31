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Суд передал под управление Армении коньячный завод "Арарат" Гагика Царукяна

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Принадлежащий арестованному главе оппозиционной партии "Процветающая Армения" бизнесмену Гагику Царукяну коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" передан в управление государства, сообщила Генпрокуратура Армении.

"В рамках производства по конфискации имущества незаконного происхождения, при посредничестве Генеральной прокуратуры, по решению Антикоррупционного суда акции ОАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат"" переданы в управление и под охрану Республики Армения в лице Министерства экономики", - сказано в сообщении.

Царукян был задержан 6 июля и на следующий день арестован по обвинению в организации мошенничества в особо крупных размерах и организации отмывания денег в особо крупных размерах. Следственый комитет Армении считает, что группа лиц под руководством Царукяна в период с 2022 по 2024 год совершила крупномасштабные мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах, похитив и незаконно легализовав более $22 млн у граждан Ирана, с которыми они основали ряд компаний по импорту в Армению транспортных средств, техники и топлива.

В начале июля из особняка Царукяна были конфискованы львы и тигр из его личного зоопарка.

В середине июля под управление государства был передан завод "Араратцемент" Царукяна как имущество незаконного происхождения.

Армения Генпрокуратура Арарат Процветающая Армения Гагик Царукян
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