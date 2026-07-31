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Из Сеуты в Марокко добровольно вернулись около 25 тысяч нелегалов

Из Сеуты в Марокко добровольно вернулись около 25 тысяч нелегалов
Фото: Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Примерно 25 тысяч нелегальных иммигрантов, прорвавшихся в последние дни с территории Марокко в испанский город Сеуту, добровольно вернулись на марокканскую территорию, пишет El Pais со ссылкой на МВД Испании.

В Сеуте сейчас все магазины, в том числе супермаркеты, закрыты. Остающиеся в городе нелегалы ходят по улицам в поисках воды, еды, прохладных помещений. По данным некоторых испанских СМИ, в отдельных районах местные жители угрожали иммигрантам оружием, бросали в них камни.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что работает над тем, чтобы быстрее вернуть прорвавшихся в Сеуту нелегалов в Марокко.

По данным МВД Испании, за последние дни в город прорвались около 50 тысяч человек. Городские власти оценивают число нелегалов в 60 тысяч.

Сеута - автономный город Испании, расположенный на северном побережье Африки. Он граничит с Марокко.

Нашествие мигрантов в испанскую Сеуту

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Марокко Педро Санчес Сеута МВД Испания
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