Лукашенко сомневается, что Украина стягивает силы к границе с Белоруссией

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения, что Украина стягивает войска к белорусской границе.

"Он не стягивает туда никакие ресурсы. Он даже если бы хотел стянуть, у него такой возможности нет. Уже Запад ему намекает и в открытую говорит: "Тебе не оружие надо. Тебе нужны люди, у тебя не хватает на фронте людей", - сказал Лукашенко в опубликаванном в понедельник его пресс-службой интервью телеканалу "Аль-Арабия".

По словам белорусского президента, линия фронта между Россией и Украиной растянулась на тысячу километров и ослаблять ее, перебрасывая личный состав в другое место, Киев не может себе позволить.

"Ни с Донбасса, ни с Запорожья, ни с Харьковского или Луганского направления он не может взять войска, чтобы переместить на белорусскую границу", - считает Лукашенко.

Он добавил, что с украинской стороны границы находятся в основном войска территориальной обороны.

"Мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно. Поэтому ничего он там стянуть не может. Я даже думаю, что если бы и начался этот конфликт с территории Беларуси, Украине там нечего противопоставить. Кроме беспилотников - они бы атаковали наши гражданские объекты и предприятия", - заявил Лукашенко.