В НАТО готовы при необходимости поддержать европейские усилия по диалогу с Россией

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Североатлантическом альянсе пока не обсуждают возможность восстановления диалога с Россией, но организация готова оказать поддержку усилиям Евросоюза в этом направлении, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте.

"Это не обсуждения, которые ведутся в рамках политических усилий НАТО, они ведутся в настоящий момент в ЕС", - сказал он.

"Конечно же, мы следим за этими обсуждениями, и мы будем поддерживать их там, где мы можем", - заверил он.