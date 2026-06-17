ЦБ Китая объявил новые меры в области финансовой политики

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн объявил о новых мерах в области финансовой политики в рамках двухдневного форума, который ежегодно проходит в Луцзяцзуе.

Он сообщил, что ЦБ будет работать над улучшением механизма регулирования краткосрочных процентных ставок, а также изучит возможность создания инструмента макропруденциальной поддержки ликвидности для небанковских финансовых учреждений, сообщает China Daily.

Также НБК запустит механизм РЕПО в юанях для иностранных инвесторов и международных организаций (FIMA RMB Repo). В рамках этого механизма зарубежные центральные банки, валютные органы, международные финансовые институты и суверенные фонды смогут получать ликвидность в юанях от НБК посредством операций РЕПО, используя в качестве залога китайские государственные и другие высококачественные облигации, сообщил Пан Гуншэн.

"Этот инструмент облегчит управление ликвидностью в юанях для зарубежных центральных банков и распределение ими активов в юанях, - сказал он. - Иностранные инвесторы, включая центральные банки, активно выходят на китайский рынок облигаций, и их потребность в управлении ликвидностью также растет".

Также НБК проведет пилотный проект по торговле офшорным юанем в Шанхайской зоне свободной торговли, разрешение на это получили шесть госбанков, включая Bank of China и China Construction Bank.

Кроме того, глава ЦБ пообещал проявлять бдительность в отношении финансовых рисков, поскольку КНР "продолжает интегрироваться в глобальную финансовую систему".