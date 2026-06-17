Brent подешевела до $78,39 за баррель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь утром в среду, трейдеры оценивают подробности меморандума между США и Ираном, а также сигналы о сокращении запасов топлива в США.

К 8:10 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,72%), до $78,39 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $4,21 (5,1%), до $78,96 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,58 (0,76%), до $75,47 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $4,7 (5,8%), до $76,05 за баррель.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов.

Кроме того, США и их региональные партнеры обязуются разработать план по восстановлению и развитию Ирана, обеспечив финансирование в размере не менее $300 млрд, говорится в тексте, который распространила "Аль-Арабийя".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума, но позже изменил сроки, заявив, что пролив будет вновь открыт после официальной церемонии подписания документа в пятницу.

"Нефть быстро дешевеет на предположениях, что Ормузский пролив будет вскоре открыт", - отметил Боб Ягер из Mizuho.

Иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить нефть на экспорт, сообщает CNN. По данным аналитической компании TankerTrackers, занимающейся отслеживанием морских перевозок, иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти. По ее данным, которые подтверждаются спутниковыми снимками, по меньшей мере два супертанкера Национальной иранской танкерной компании с 3,8 млн баррелей нефти на борту прошли линию военно-морской блокады США.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы в США за прошлую неделю упали на 8,33 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.