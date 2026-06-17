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Что случилось этой ночью: среда, 17 июня

Инцидент с российским фрегатом и британской яхтой, саммит G7 во Франции, победа сборных Франции и Аргентины на ЧМ по футболу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский фрегат "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш произвел упредительную стрельбу по курсу британской яхты, которая не реагировала на сигналы и опасно сближалась. Яхта повреждений не получила, никто не пострадал. В Минобороны Британии заявили, что расследуют инцидент.

- Лидеры G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов.

- Сенат США не смог принять резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий Дональда Трампа в Иране. "За" проголосовали 47 сенаторов, против - 48.

- Минфин США продлил операционную лицензию сербской нефтяной компании NIS, которая истекала 16 июня, до 1 июля 2026 г.

- МИД РФ заявил о запрете на въезд в Россию для 103 канадских граждан в качестве ответной меры на санкции Оттавы.

- Суд в Британии принял решение оставить под стражей капитана задержанного нефтяного танкера MV Smyrtos после предъявления ему обвинения в нарушении санкций против РФ.

- Световой меч Люка Скайуокера, цилиндр Вилли Вонки, ботинки Сталлоне из "Рокки 3" и другие кинореликвии выставят на аукцион Heritage Auctions, который пройдет 13–17 июля в США.

- Сборная Франции со счетом 3:1 обыграла Сенегал на чемпионате мира по футболу 2026 года. Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Сборная Аргентины со счетом 3:0 разгромила Алжир. Все три гола забил Лионель Месси.

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