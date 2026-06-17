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Иран начал экспорт нефти после прекращения американской блокады

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт после того, как Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении, которая предусматривает среди прочего прекращение американской блокады иранских портов, сообщает телеканал CNN.

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Как сообщает аналитическая компания TankerTrackers, занимающаяся отслеживанием морских перевозок, иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти.

По ее данным, которые подтверждаются спутниковыми снимками, по меньшей мере, два супертанкера Национальной иранской танкерной компании, перевозя 3,8 млн баррелей сырой нефти, прошли линию военно-морской блокады США.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума, но позже изменил сроки, заявив, что пролив будет вновь открыт после официального подписания документа в пятницу в Швейцарии.

Хроника 28 февраля – 17 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран нефть экспорт СШа блокада
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Иран начал экспорт нефти после прекращения американской блокады

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