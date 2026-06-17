Мумбаи ограничил подачу воды промпредприятиям и на стройки из-за дефицита осадков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Финансовый центр Индии и столица штата Махараштра Мумбаи с 17 июня временно прекращает подачу воды на строительные площадки и на 20% ограничивает ее промышленное потребление на фоне снижения уровня воды в водохранилищах из-за засушливой погоды, передает Reuters со ссылкой на заявление властей города.

Ограничение в 20% распространяется на промышленные и коммерческие объекты, в том числе спортивные клубы. В середине мая власти уже ограничили подачу воды на 10%.

Подключение новых стройплощадок к водопроводным сетям также остановлено.

Водоснабжение большинства строящихся объектов в Мумбаи ведется с помощью автоцистерн, и, учитывая скорое начало сезона дождей, бизнес вряд ли сильно пострадает, заявил Reuters президент отраслевой организации CREDAI MCHI Сухрадж Нахар (Sukhraj Nahar).

"Десять дней до прихода дождей мы протянем. Но где же долгосрочное мышление?" - задается вопросом один из ведущих девелоперов города, управляющий директор Hiranandani Group Ниранджан Хиранандани.

Уровень воды в водоемах, которые обеспечивают основной объем водоснабжения 13-миллионного Мумбаи, опустился до 10,35%. Этих ресурсов хватит на 40 дней.

С 1 по 16 июня в Махараштре выпало на три четверти меньше осадков, чем обычно. Муссонные дожди в Мумбаи чаще всего начинаются в первой неделе июня, но в этот раз ожидаются лишь в конце месяца.

Власти прогнозируют, что в этом году в Индии будет самый слабый сезон дождей за 11 лет.