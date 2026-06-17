Директор Лувра сообщил о критическом состоянии музея

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Директор Лувра Кристоф Лерибо заявил в среду, что музей находится в плачевном состоянии.

"Скажем прямо: несмотря на все величие, несмотря на ежедневную работу команды музея, Лувр - на последнем издыхании", - приводит его слова газета Le Figaro.

Лерибо отмечает, что оборудование и инфраструктура музея приходят в негодность. "Мы находимся на перепутье, (нужно - ИФ) все больше срочных строительных работ, а инвестиции затруднены", - посетовал директор Лувра.

Он отметил, что с 2027 года музей оборудуют новой системой видеонаблюдения, и пообещал "взять решение неотложных проблем в свои руки".

В прошлом году Лувр подвергся ограблению. 19 октября 2025 года группа из четырех человек украла из музея восемь ювелирных изделий стоимостью 88 млн евро. Сейчас четверо подозреваемых заключены под стражу, но украденные драгоценности до сих пор не найдены.

Кроме того, в последние годы Лувр неоднократно сталкивался с затоплениями. В ноябре 2025 года в гидравлической системе, за счет которой отапливается и вентилируется Лувр, произошла утечка воды. Грязной водой залило библиотеку зала египетских древностей, было повреждено порядка 300-400 работ конца XIX - начала XX вв.