Власти США обсуждают возможность "VIP-сопровождения" судов в Ормузском проливе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Члены администрации президента США Дональда Трампа изучают возможность организации платного сопровождения судов в Ормузском проливе, пишет в среду издание Politico со ссылкой на источники.

"Ведутся обсуждения о том, чтобы, заплатив деньги Вашингтону, суда могли получать ускоренное прохождение под сопровождением - наподобие получения VIP-пропуска", - сказал собеседник газеты.

Отмечается, что, возможно, в этом случае суда могли бы сопровождать корабли ВМС США.

По словам источников, президент США и глава аппарата его администрации Сьюзи Уайлс призвали найти способы, чтобы "убедить владельцев судов начать проходить через пролив".

В частности, в администрации США обсуждают, как поспособствовать тому, чтобы страховые компании покрывали нынешние риски.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума, но позже изменил сроки, заявив, что пролив будет вновь открыт после официальной церемонии подписания документа в пятницу в Швейцарии.