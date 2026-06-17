Страны G7 выступили за прочное и всеобъемлющее соглашение между США и Ираном

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 приветствуют сделку между Вашингтоном и Тегераном, выступают за продолжение переговоров для достижения всеобъемлющего соглашения, говорится в тексте заявления "большой семерки" по геополитическим вопросам, опубликованном по итогам встречи во французском Эвиан-ле-Бене.

"Мы решительно поддерживаем прочное и всеобъемлющее дипломатическое соглашение в продолжение меморандума о взаимопонимании, достигнутого президентом Трампом, которое может принести мир и безопасность для всего региона", - отмечается в заявлении.

Дальнейшие переговоры необходимы, чтобы гарантировать, что Иран не будет обладать ядерным оружием, говорится в документе. Такие переговоры, по мнению лидеров "семерки", выиграют от участия региональных и международных партнеров, включая МАГАТЭ.

"Мы поддерживаем его (соглашение Вашингтона и Тегерана - ИФ) и готовы внести свой вклад в его реализацию", - подчеркивается в заявлении.

Касательно Ормузского пролива, лидеры "семерки" заявили, что "право транзитного прохождения без ограничений или сборов является основой международной торговли", при этом инициатива Франции и Великобритании по защите торговых судов может сыграть роль в содействии возобновлению морского трафика в проливе.

"Мы обязуемся ускорить диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей, чтобы снизить глобальную зависимость от Ормузского пролива и увеличить наши энергетические запасы", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что представители Ирана и США намерены подписать меморандум о взаимопонимании в пятницу в Швейцарии.

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене.