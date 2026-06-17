Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average вырос, вновь обновив рекордный максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились вслед за котировками акций технологических компаний.

Оптимизм в отношении сделки между США и Ираном привел к падению цен на нефть и ослаблению инфляционных ожиданий, что поддержало акции компаний, особенно зависимых от состояния экономики, отмечает Market Watch.

Официальное подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который позволит завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, планируется 19 июня.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает сохранение базовой процентной ставки Федрезервом в диапазоне 3,5-3,75%. Заседание станет первым для Кевина Уорша как нового председателя ФРС, и рынок будет ждать его комментариев.

Статданные, опубликованные во вторник, показали резкое сокращение количества новостроек в стране. Число домов, строительство которых было начато в мае, рухнуло на 15,4% относительно предыдущего месяца, до 1,177 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за шесть лет (с мая 2020 года).

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали бумаги JPMorgan Chase & Co. (+3,7%), Visa Inc. (+2,9%), Home Depot Inc. (+2,2%), 3M Co. (+2,2%). В число лидеров снижения вошли акции Nvidia Corp. (-2,4%), Salesforce Inc. (-1,7%), Microsoft Corp. (-1,5%), Amgen Inc. (-0,8%).

Бумаги SpaceX прибавили в цене 4,8% по итогам торгов. Рост рыночной стоимости аэрокосмической компании Илона Маска продолжился третью сессию подряд после ее рекордного IPO, состоявшегося на прошлой неделе. Во вторник SpaceX объявила о покупке стартапа Cursor, разрабатывающего ИИ-модели для написания кода, за $60 млрд. В ходе торговой сессии капитализация SpaceX превышала рыночную стоимость как Microsoft, так и Amazon.com Inc.

Заметный подъем также показали акции производителей чипов памяти Western Digital (+4,2%) и Seagate Technology (+1,2%).

В то же время бумаги ведущих чип-мейкеров подешевели, в том числе, Advanced Micro Devices Inc. (-7,3%), Broadcom Inc. (-4,4%), Micron Technology Inc. (-6,2%), Intel Corp. (-8,5%).

Капитализация оператора популярной платформы для торговли на фондовом и криптовалютном рынках Robinhood Markets, объявившего о планах сокращения 10% персонала, опустилась на 1,4%.

Стоимость акций General Motors Co. снизилась на 1,9%. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что автопроизводитель ведет переговоры с Lockheed Martin Corp. о производстве компонентов для вооружений оборонного подрядчика. Бумаги Lockheed Martin подорожали на 1,1%.

Цена акций оператора ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. увеличилась на 1,9%. Компания объявила о продаже сети пиццерий Pizza Hut за $2,7 млрд.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник вырос на 0,64% - до 51999,67 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,57% - до 7511,35 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,15%, составив 26376,34 пункта.