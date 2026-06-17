Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану, если будет недоволен меморандумом

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что если в итоге его не устроят положения меморандума о взаимопонимании с Ираном, то он будет готов возобновить удары по иранской территории.

"Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы", - сказал глава Белого дома "на полях" саммита G7.

Ранее сообщалось, что представители Ирана и США намерены подписать финальную версию меморандума о взаимопонимании в пятницу в Швейцарии.