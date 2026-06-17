Поиск

Корабль Cargo Dragon приводнился в Тихом океане после расстыковки с МКС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американский многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon после расстыковки накануне с МКС успешно приводнился в среду в Тихом океане у южного побережья Калифорнии, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После схождения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы совершила мягкое приводнение в 05:08 по времени Тихоокеанского побережья США (в 15:08 по Москве) вблизи Сан-Диего. Она будет поднята на борт спасательного судна компании SpaceX, которое находится в районе посадки.

Спускаемая капсула Cargo Dragon доставила на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

В рамках миссии CRS-34 многоразовый "грузовик" состыковался с МКС 17 мая, доставив на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено.

Cargo Dragon NASA SpaceX МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стармер обеспокоен инцидентом с российским фрегатом в Ла-Манше

Мумбаи ограничил подачу воды промпредприятиям и на стройки из-за дефицита осадков

Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану, если будет недоволен меморандумом

Директор Лувра сообщил о критическом состоянии музея

Власти США обсуждают возможность "VIP-сопровождения" судов в Ормузском проливе

 Власти США обсуждают возможность "VIP-сопровождения" судов в Ормузском проливе

Brent подешевела до $78,39 за баррель

Иран начал экспорт нефти после прекращения американской блокады

 Иран начал экспорт нефти после прекращения американской блокады

Что случилось этой ночью: среда, 17 июня

США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном

 США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном

Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq снизились
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2707 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9966 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов