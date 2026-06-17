Корабль Cargo Dragon приводнился в Тихом океане после расстыковки с МКС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американский многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon после расстыковки накануне с МКС успешно приводнился в среду в Тихом океане у южного побережья Калифорнии, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После схождения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы совершила мягкое приводнение в 05:08 по времени Тихоокеанского побережья США (в 15:08 по Москве) вблизи Сан-Диего. Она будет поднята на борт спасательного судна компании SpaceX, которое находится в районе посадки.

Спускаемая капсула Cargo Dragon доставила на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

В рамках миссии CRS-34 многоразовый "грузовик" состыковался с МКС 17 мая, доставив на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено.