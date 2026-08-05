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МИД Ирана заявил, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу идут позитивно

МИД Ирана заявил, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу идут позитивно
Фото: AP/TASS

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Иран и Оман продолжают переговоры о создании механизмов безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщил в среду официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Переговоры, которые ведутся между двумя прибрежными государствами Ормузского пролива, направлены на установление безопасных морских маршрутов при одновременной защите суверенных прав и интересов безопасности как Ирана, так и Омана", - цитирует его заявление иранское агентство IRNA.

Багаи отметил, что переговоры продвигаются "позитивно как на техническом, так и на политическом уровнях".

Иранский чиновник уточнил, что окончательный результат переговоров будет объявлен после их завершения.

Тем временем телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на осведомленные источники в Иране сообщает, что соглашение между Ираном и Оманом находится на финальной стадии и может быть достигнуто уже к вечеру 5 августа.

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Иран Оман Ормузский пролив
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