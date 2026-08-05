Что случилось этой ночью: среда, 5 августа

Атака на сортировочный центр Wildberries в Тульской области, приостановка ускоренного рассмотрения проекта о санкциях против РФ в Сенате США, Иран и Оман близки к соглашению по Ормузу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В регионе повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта.

- Сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное рассмотрение законопроекта о новых санкциях против РФ в Сенате США. По его словам, принятие закона расширит полномочия Трампа по введению пошлин против многих стран.

- Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, о нем могут объявить уже в среду, 5 августа, сообщил Axios со ссылкой на источники.

- Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не соглашался с планом Совета мира по разоружению ХАМАС, принятым на минувшей неделе в рамках нормализации обстановки в секторе Газа.

- Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг заявления о том, что американские военные на 80% исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном.

- Пхеньян рассмотрит "дополнительные военные варианты" в ответ на милитаризацию Японии, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

- Во Франции с начала лета задержали более 400 человек по подозрению в причастности к возникновению природных пожаров, 156 из них - несовершеннолетние.