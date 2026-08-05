Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 5 августа

Атака на сортировочный центр Wildberries в Тульской области, приостановка ускоренного рассмотрения проекта о санкциях против РФ в Сенате США, Иран и Оман близки к соглашению по Ормузу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В регионе повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта.

- Сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное рассмотрение законопроекта о новых санкциях против РФ в Сенате США. По его словам, принятие закона расширит полномочия Трампа по введению пошлин против многих стран.

- Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, о нем могут объявить уже в среду, 5 августа, сообщил Axios со ссылкой на источники.

- Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не соглашался с планом Совета мира по разоружению ХАМАС, принятым на минувшей неделе в рамках нормализации обстановки в секторе Газа.

- Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг заявления о том, что американские военные на 80% исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном.

- Пхеньян рассмотрит "дополнительные военные варианты" в ответ на милитаризацию Японии, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

- Во Франции с начала лета задержали более 400 человек по подозрению в причастности к возникновению природных пожаров, 156 из них - несовершеннолетние.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 5 августа

Трамп пообещал скорое открытие Ормузского пролива

 Трамп пообещал скорое открытие Ормузского пролива

Фондовые индексы США резко выросли

 Фондовые индексы США резко выросли

Иран и Оман близки к заключению временного соглашения по Ормузскому проливу

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

Нетаньяху заявил, что Израиль не соглашался с планом Совета мира по разоружению ХАМАС

 Нетаньяху заявил, что Израиль не соглашался с планом Совета мира по разоружению ХАМАС

МИД Ирана заявил, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу идут позитивно

 МИД Ирана заявил, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу идут позитивно

В Сенате США приостановили ускоренное рассмотрение санкционного пакета против РФ

 В Сенате США приостановили ускоренное рассмотрение санкционного пакета против РФ

Во Франции задержали более 400 поджигателей лесов

 Во Франции задержали более 400 поджигателей лесов

ВМС США за три недели блокады Ирана перехватили 45 торговых судов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10929 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3457 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов