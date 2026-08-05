Фондовые индексы США резко выросли

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию на рекордных максимумах.

Поддержку рынку оказали надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке, а также сильные корпоративные отчеты. Трейдеры с энтузиазмом восприняли заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду.

"Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива", - сказал он в интервью CNBC.

Цены на нефть резко упали на заявлении Бессента.

Позднее госсекретать США Марк Рубио сообщил, что окончательных договоренностей относительно судоходства в Ормузском проливе пока нет. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Статданные, опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в июне на 5,6% относительно предыдущего месяца, до $73,3 млрд с $77,6 млрд в мае. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $73 млрд, по данным Trading Economics. Объем экспорта из США в июне снизился до минимума за четыре месяца, импорт сократился впервые с января, сообщило министерство торговли страны.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones стали акции Caterpillar Inc., подорожавшие на 5,6%. Компания, выпускающая оборудование для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, увеличила чистую прибыль во втором квартале в 1,6 раза, а ее выручка впервые превысила отметку в $20 млрд. Caterpillar улучшила годовой прогноз роста выручки до 15-17% с ожидавшихся ранее 10-12%.

Заметно подорожали также бумаги Cisco Systems Inc. (+5,1%), International Business Machines Corp. (+3,9%), Amgen Inc. (+2,9%).

Рыночная стоимость Palantir Technologies взлетела на 29,5% к закрытию рынка. Поставщик решений для работы с большими данными увеличил чистую прибыль во втором квартале более чем в 3 раза, выручку - в 1,9 раза, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Акции McDonald's Corp. подорожали на 1,2%. Скорректированная прибыль компании во втором квартале оказалась лучше прогнозов, а выручка и темпы роста сопоставимых продаж в США не оправдали их. McDonald's также объявила о смене руководителя американского подразделения.

Капитализация Procter & Gamble Co. (P&G) поднялась на 2,1%. Главный исполнительный директор компании Шайлеш Джеджурикар заявил в интервью CNBC во вторник, что P&G покупает американского производителя пищевых добавок Thorne за $3,8 млрд. Позднее P&G подтвердила это в документе для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Лидером снижения в Dow Jones стали акции Nike Inc. (-2,6%).

Бумаги Amazon.com Inc. подешевели на 2,3% на информации о том, что ее основатель Джефф Безос продал акции компании на $4,1 млрд.

Заметное снижение показали также акции UnitedHealth Group Inc. (-1,9%) и Chevron Corp. (-1,4%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник вырос на 1,71% - до 54085,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,79% - до 7736,52 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,59%, составив 26584,99 пункта.