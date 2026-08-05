Нетаньяху заявил, что Израиль не соглашался с планом Совета мира по разоружению ХАМАС

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не соглашалась с принятым на минувшей неделе планом разоружения ХАМАС в рамках нормализации обстановки в секторе Газа, пишет The Times of Israel.

"Президент Трамп думает, или его команда думает, что они могут заставить ХАМАС разоружиться и демилитаризовать Газу. Мы изучаем этот вопрос. Они прислали нам проект. Мы не согласились с ним. Это был не наш проект", - заявил израильский премьер в видеообращении, его цитирует издание.

Как отметил Нетаньяху, Израиль не выведет войска с нынешних линий в Газе, пока ХАМАС не будет полностью разоружен.

Газета обращает внимание на то, что проект, о котором говорит Нетаньяху, не должен быть предметом обсуждения с Израилем, поскольку является результатом отдельных переговоров с ХАМАС, а предложение о разоружении - это продолжение плана Трампа из 20 пунктов по прекращению конфликта в Газе, который Израиль уже принял прошлой осенью.

Однако на фоне того, что Израиль выступает против предложения по разоружению ХАМАС, Совет мира в понедельник дал понять, что может возобновить обсуждение.

После встречи высокопоставленных представителей Совета мира с Нетаньяху было опубликовано заявление, в котором говорится об изменении условий вывода израильских сил. Такая уступка требованиям Израиля "рискует лишить ХАМАС поддержки этого предложения, на получение которой ушло несколько месяцев", полагает газета.

Ранее "Аль Джазира" сообщала, что Нетаньяху по итогам встречи с верховным председателем Совета мира Николаем Младеновым подтвердил разногласия с президентом США Дональдом Трампом по представленному Советом мира плану по нормализации обстановки в секторе Газа. Израильский премьер считает необходимым полное разоружение ХАМАС до перехода к восстановлению анклава.

"У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (...) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления", - сказал Нетаньяху.

В понедельник газета The Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Израиль не намерен отводить войска с демаркационной "желтой линии", отделяющей палестинскую часть сектора Газа от той, которую контролирует ЦАХАЛ.

Ранее в Израиле заявляли, что предложенный Советом мира план по урегулированию ситуации в секторе Газа противоречит интересам страны в регионе. В частности, власти сообщали, что Израиль не отведет войска до полного разоружения ХАМАС.

При этом, как отмечает The Times of Israel, представители Совета мира и неназванные американские официальные лица выразили недовольство в связи с израильской позицией, так как властям страны уже несколько месяцев были известны положения плана.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что соглашение, предложенное Советом мира, предусматривает полное разоружение ХАМАС. Предполагается, что после этого израильские войска покинут регион, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

При этом представители ХАМАС неоднократно подчеркивали, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.