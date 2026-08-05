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Иран и Оман близки к заключению временного соглашения по Ормузскому проливу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - О заключении временного соглашения по Ормузскому проливу между Ираном и Оманом может быть объявлено уже в среду, 5 августа, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

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Официальный представитель США и региональный источник сообщили порталу, что иранское руководство во вторник завершило процесс одобрения соглашения.

Согласно данным источников, обсуждаемая сделка устанавливает 60-дневное временное соглашение по проливу между Оманом и Ираном с возможностью продления.

Все входящие в Ормузский пролив и Персидский залив суда будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все суда, выходящие через пролив в Аравийское море, будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном. В течение 60-дневного периода сборы взиматься не будут.

Тем временем стороны будут работать над разминированием средней полосы пролива в течение 30 дней.

После того, как средняя полоса будет расчищена, она будет использоваться для въездного и выездного движения в соответствии с условиями постоянного соглашения, которое будет заключено между Оманом и Ираном.

Портал сообщает, что США, а также официальные лица Катара, Пакистана и Саудовской Аравии также участвовали в переговорах в качестве посредников.

В последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между посланником Трампа Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.

Хроника 28 февраля – 05 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оман Ормузский пролив
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