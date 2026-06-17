Проекты строительства ЦОД привлекают миллиарды долларов инвестиций, несмотря на геополитику

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сделки в сфере центров обработки данных (ЦОД) продолжают заключаться и привлекают миллиарды долларов, несмотря на рост геополитической напряженности и осторожное отношение инвесторов к отдельным арендаторам мощностей, пишет газета Financial Times.

По информации Dealogic, с начала года инвесторы профинансировали 42 сделки в этом секторе на общую сумму $58 млрд против 34 сделок на $34 млрд за аналогичный период 2025 года.

В числе недавних проектов – инвестиции сингапурского оператора ЦОД DayOne в новый дата-центр в Лахти (Финляндия). DayOne также объединяет усилия с финской Hyperco для совместной реализации похожего проекта на другой площадке в стране.

Некоторые инвесторы, однако, с осторожностью относятся к вложению капитала в этот сектор, несмотря на стремительно растущий спрос на цифровую инфраструктуру для поддержки ИИ-технологий и облачных вычислений, отмечает FT.

"Дата-центры превратились в косвенную арену геополитического соперничества", - говорит партнер юридической фирмы Simmons & Simmons Кирсти Барнс. По ее словам, по мере растущего притока глобального капитала в цифровую инфраструктуру, дата-центры все чаще рассматриваются как стратегические активы и оцениваются через призму контроля за иностранными инвестициями и цифрового суверенитета.

Так, по словам источников FT, некоторые инвесторы отказались участвовать в финансировании ЦОД DayOne в Финляндии, а также проекта норвежской Green Mountain в этой сфере, из-за того, что в числе будущих арендаторов мощностей значатся сервис TikTok и его материнская компания - китайская ByteDance. Инвесторы выражали обеспокоенность рисками, связанными с непредсказуемостью отношений с Китаем.

Сама ByteDance поставила Green Mountain условие, что в проекте финансирования ее ЦОД не должны принимать участие американские инвесторы или банки, отмечают источники.

В настоящее время по всему миру строится около 850 дата-центров общей стоимостью порядка $7 трлн, свидетельствуют данные Oxford Economics. Лидерами здесь являются США и Китай, где реализуется соответственно 228 и 98 проектов.