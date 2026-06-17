Япония в мае импортировала нефти чуть больше исторического минимума

Страна получила небольшую партию нефти из РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Япония в мае импортировала 29,73 млн баррелей нефти (или 0,96 млн б/с), что всего лишь на 1,5 млн баррелей больше относительно минимума с 1979 года, установленного в апреле, следует из данных министерства финансов страны.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года поставки были ниже на 57%.

Динамика обусловлена снижением предложения со стороны стран Ближнего Востока, поставки которых составляют основу японского нефтяного импорта. В прошлом месяце на их долю пришлось 24,95 млн баррелей (или около 0,8 млн б/с), что на 62% меньше, чем в мае 2025-го.

Соединенные Штаты поставили в Японию в прошлом месяце 3,6 млн баррелей (или почти 120 тыс. б/с), что на 24% больше относительно мая прошлого года.

В условиях снижения мирового предложения Япония впервые с июня прошлого года закупила небольшую партию нефти у России - 365 тыс. баррелей (или 12 тыс. б/с). Еще почти 500 тыс. баррелей (или 16 тыс. б/с) поставили азиатские страны, увеличив показатель к маю 2025-го на 67%.

Как сообщалось, на фоне мирового энергокризиса Япония одной из первых объявила о высвобождении части своих стратегических запасов. Страна обязалась поставить на рынок с 16 марта около 80 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.