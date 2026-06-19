Норвегия откроет генконсульство в Гренландии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Норвегия укрепляет свое присутствие в Гренландии и откроет генеральное консульство в Нууке, которое возглавит генеральный консул - норвежский дипломат, сообщил в пятницу офис премьер-министра.

"Северный регион остается важнейшим стратегическим приоритетом Норвегии, а Арктика становится всё более значимой для международной политики и безопасности. Гренландия является близким партнером Норвегии, и генеральное консульство в Нууке укрепит как политические контакты, так и сотрудничество по общим интересам в регионе", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Генеральное консульство в Нууке будет подчиняться норвежскому посольству в Копенгагене.

С 1986 года в Нууке действует почетное генеральное консульство Норвегии. В отличие от генерального консульства, почетным консульством руководит местный представитель, который не является профессиональным дипломатом.

Попытки президента США Дональда Трампа приобрести или взять под контроль Гренландию, частично автономный остров в составе Королевства Дания, осложнили отношения между США и европейскими странами НАТО. Так, консульство в Гренландии в начале этого года открыла Франция. Кроме нее, в Нууке в настоящее время есть представители Канады, Исландии, США и ЕС.