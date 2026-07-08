Премьер-министр Дании разочарована неизменностью позиции Трампа по Гренландии

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила сожаление в связи с тем, что президент США Дональд Трамп так и не изменил позицию по Гренландии, передает EFE.

"Вчера я выслушала президента США, и я думаю, что позиция США по этому вопросу, к сожалению, очень ясна. Но и наша позиция так же ясна, как и всегда. Гренландия не продается,- сказала она. - Мы ожидаем, что все, включая всех наших союзников, будут уважать право гренландского народа на самоопределение, поскольку мы являемся суверенным государством, и нам необходимо, чтобы все уважали нашу территориальную целостность и наш суверенитет".

Так Фредериксен отреагировала на заявления Трампа, который накануне, помимо повторения утверждения о том, что Гренландия должна находиться под контролем США, повторил обвинение в том, что Дания недостаточно делает для защиты этой арктической территории.