МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Иран к сотрудничеству с агентством в полном объеме

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию, призывающую иранскую сторону к сотрудничеству в полном объеме с агентством, в том числе, по теме запасов высокообогащенного урана, сообщает Associated Press.

Проект резолюции был представлен Францией, Великобританией, Германией и США. В его поддержку проголосовала 21 страна, 10 воздержались. Три страны - Россия, Китай и Нигер - выступили против.

В документе говорится, что Иран должен предоставлять МАГАТЭ "полную информацию" о своих запасах "ядерных материалов, близких к уровню, который позволяет создать оружие", а также гарантировать доступ инспекторов агентства на иранские ядерные объекты. В нем отмечается, что это необходимо, чтобы МАГАТЭ могло убедиться, что не происходит "отклонений от мирного использования" ядерных материалов.

Один из западных дипломатов заявил Associated Press, что целью резолюции является "сохранение дипломатического давления на Иран с тем, чтобы тот соблюдал свои обязательства".

В постпредстве Ирана при ООН в Вене подвергли критике данную резолюцию, назвав ее "политической". В дипмиссии отметили, что она "лишена профессионализма, ожидаемого от технического ведомства".

"Резолюция лицемерно выражает поддержку дипломатическому урегулированию, в то время как США одновременно совершают акты агрессии, в том числе против иранской гражданской инфраструктуры (...). Дипломатическое решение требуется как минимум добросовестности", - подчеркнули в иранском постпредстве.

В Тегеране заверили, что будут отстаивать свои "неотъемлемые права".