Вэнс заявил, что МАГАТЭ и США помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного урана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и США планируют помочь Ирану в уничтожении запасов высокообогащенного урана, это прописано в меморандуме о взаимопонимании, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

"На самом деле, одна из ключевых частей соглашения состоит в том, что [Международное агентство по атомной энергии] и Соединенные Штаты собираются помочь Ирану уничтожить запасы высокообогащенного урана, и это то, что очень четко прописано", - сказал Вэнс.

Вице-президент США уточнил, что текст меморандума о взаимопонимании будет опубликован после официальной церемонии подписания в пятницу в Швейцарии.

По его словам, дата начала ядерных инспекций также может быть определена в пятницу.

"Но мы ожидаем, что (...) разногласий по этому конкретному вопросу не так много, и это должно произойти очень быстро", - добавил вице-президент.

Он уточнил: если иранцы выполнят все условия, то "получат выгоду".

"И это то, что мы надеемся увидеть", - отметил Вэнс.

Вице-президент США заявил: "Я хочу, чтобы у них была успешная страна, но только в том случае, если они сделают все необходимое для того, чтобы в долгосрочной перспективе отказаться от создания ядерного оружия".