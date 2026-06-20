Основатель Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении частного самолета

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сооснователь французской компании Ubisoft, Клод Гиймо, погиб в крушении самолета на западе Франции, сообщает в субботу портал 20 minutes.

По данным французских журналистов, частный самолет Cessna 42 упал в поле днем ранее в департаменте Атлантическая Луара. Погибли два человека, один из них - 69-летний Гиймо.

Le Figaro со ссылкой на источники пишет, что бизнесмен сам управлял самолетом. По данным СМИ, он направлялся на мероприятие авиаклуба в Ла-Боль, членом которого являлся.

Ubisoft - всемирно известный разработчик компьютерных игр. В частности, они создали такие игры как Assassin"s Creed, Prince of Persia, Far Cry и Watch Dogs. Компанию основали в 1986 году пятеро братьев Гиймо.