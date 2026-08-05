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В Венгрии существенно снизят потребление энергии из-за обмеления Дуная

В Венгрии существенно снизят потребление энергии из-за обмеления Дуная
Венгерская АЭС "Пакш"
Фото: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Венгерским компаниям и домохозяйствам пришлось значительно сократить потребление электроэнергии из-за вызванного засухой обмеления Дуная, воды которого использует для охлаждения реакторов единственная в стране АЭС "Пакш", приостановившая работу, сообщают в среду западные СМИ.

Отмечается, что в среду и четверг 5-6 августа в Венгрии температура воздуха достигнет чрезвычайно высоких отметок - от 40 до 42 градусов по Цельсию. Премьер страны Петер Мадьяр заявлял, что пик аномальной жары придется как раз на эти дни, поэтому особенно важно добровольно сократить потребление электроэнергии в период между 17:00 и 22:00 по местному времени (18:00 - 23:00 по Москве).

Премьер также благодарил компании и семьи за принятое по собственной инициативе решение снижать в эти пиковые часы использование электроприборов.

На прошлой неделе Мадьяр объявил о временной полной приостановке работы АЭС "Пакш" из-за низкого уровня воды в Дунае. "Из-за продолжившегося снижения уровня воды в Дунае один из двух еще работающих энергоблоков на АЭС "Пакш" приостановит работу в 1:30 (2:30 по Москве - ИФ)", - написал он в соцсети X.

Снижение уровня воды затрудняет закачку достаточного количества жидкости для охлаждения станцию. Отмечается, что теперь АЭС может продолжать функционировать примерно лишь на 10% от своей нормальной мощности.

Обмеление Дуная

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Хорватия
Венгрия Дунай Петер Мадьяр
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