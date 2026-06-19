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Тегеран ждет от США содействия полному прекращению войн на Ближнем Востоке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На США лежит обязанность добиться прекращения боевых действий повсеместно на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонной беседе с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Дари. Об этом сообщает IRNA.

Аракчи, ссылаясь на обязательства и ответственность США за прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, подчеркнул, что любое нарушение обязательств, закрепленных в ирано-американском меморандуме, ляжет на США. Он предупредил о последствиях такого шага.

Он также выразил признательность "за усилия, инициативы и старательность Пакистана, проявленные в ходе дипломатических переговоров и в достижении меморандума о взаимопонимании".

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписанный 18 июня, состоит из 14 пунктов. Один из них предусматривает, что США и Иран немедленно прекращают военные действия "на всех фронтах, включая Ливан".

В МИД Швейцарии подтвердили сообщения, что переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в пятницу в Бюргенштоке, не состоятся. Впоследствии Financial Times со ссылкой на источники информировала, что переговоры США и Ирана решили перенести в связи с боевыми действиями Израиля против движения "Хезболла" в Ливане.

Накануне президент США Дональд Трамп говорил о необходимости перемирия на всем Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, для американо-иранских переговоров. Но, как писала The Washington Post со ссылкой на доклады разведки США, израильское руководство рассчитывает продолжать военные операции против "Хезболлы" в Ливане.

Ряд СМИ сообщили, что Израиль и "Хезболла" договорились о режиме прекращения огня, который вступает в силу в пятницу в 16:00 по Москве.

Хроника 28 февраля – 19 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Израиль Иран США МИД
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