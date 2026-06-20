Глава МИД Ирана намерен в субботу отправиться в Швейцарию на переговоры с США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен в течение субботы отправиться в Швейцарию на переговоры с американской делегацией, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Министр иностранных дел Ирана Аракчи планирует в субботу направиться в Швейцарию", - написал он в социальной сети X.

При этом, по словам собеседников Равида, планы министра еще могут измениться. Axios отмечает, что ранее Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров с США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и "Хезболлой".

По информации журналиста Axios, в Швейцарию уже направляется спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Еще один ключевой американский переговорщик, Джаред Кушнер, уже находится в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что США и Иран планируют начать переговоры по ключевым спорным вопросам, в частности, по иранской ядерной проблеме.