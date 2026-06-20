Трамп заявил, что больше не дружит с Мелони

Джорджа Мелони и Дональд Трамп Фото: Evan Vucci - Pool/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не намерен поддерживать дружеские отношения с премьером Италии Джорджей Мелони.

"Теперь, когда США нанесли военное поражение Ирану, она снова хочет со мной дружить, так как это понравится ее избирателям. Нет, спасибо", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп раскритиковал Мелони за то, что та не оказала ему военного содействия во время ударов по Ирану. Также он вновь заявил, что на недавнем саммите G7 Мелони крайне настойчиво просила с ним сфотографироваться.

В минувшую пятницу министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в США из-за неуважительных комментариев Трампа о Мелони.

"Обидные высказывания президента Трампа о председателе Совета министров Мелони - это оскорбление для всей Италии. По этой причине я решил отменить визит в США, запланированный на 21-22 июня", - приводят его слова итальянские СМИ.

Сама Мелони тоже резко раскритиковала слова президента США. "На некоторые вещи нужно реагировать немедленно. Заявления Дональда Трампа - это полный вымысел", - сказала она.

"Честно говоря, не знаю, почему президент США так себя ведет с собственными союзниками. Это ведь не первый такой случай. Жаль, что он менее резок, когда контактирует с врагами Запада, с врагами США. В таких случаях он гораздо более благодушен. И нужно запомнить: ни я, ни Италия никогда никого ни о чем не умоляем", - добавила глава правительства Италии.

Ранее Трамп в интервью итальянскому телеканалу La7 заверил, что Мелони на недавнем саммите G7 во Франции очень настойчиво просила сфотографироваться с ним. "Она умоляла меня сфотографироваться. Она вызывала у меня жалость", - сказал президент США.

"Возможно, она очень довольна, что я согласился с ней поговорить. Я не был обязан это делать", - добавил он.