Мелони посоветовала Трампу следить за собственной популярностью, а не за политикой Италии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер Италии Джорджа Мелони в субботу в резкой форме отреагировала на слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что больше он с ней дружить не будет, передают итальянские СМИ.

"Президент Трамп, эти постоянные и ничем не мотивированные нападки лишены смысла. Что же касается моей популярности в Италии, то дружба с тобой явно не идет ей на пользу. Мои рейтинги вообще не зависят от того, какие между нами отношения", - приводит ее слова агентство АНСА. Так она отреагировала на предположение Трампа о том, что в Италии падает поддержка Мелони среди избирателей, так как она отказалась помочь США наносить удары по Ирану.

Отвечая на критику Трампа по поводу того, что Италия не стала разрешать США использовать базы на итальянской территории для операций против Ирана, Мелони подчеркнула, что все действия Рима полностью соответствуют действующим между странами договоренностям.

"Италия - суверенное государство. В любом случае, уровень моей поддержки в Италии - это тебя не касается. Предлагаю тебе обратить внимание на рейтинги твоей поддержки в США", - добавила премьер Италии.

Итальянские СМИ, со своей стороны, заметили, что Трамп ранее в субботу в сообщении о Мелони в Truth Social неправильно написал ее имя. В публикации оно написано Gigiorgia вместе Giorgia.

В том посте президент США написал, что больше не дружит с Мелони. "Теперь, когда США нанесли военное поражение Ирану, она снова хочет со мной дружить, так как это понравится ее избирателям. Нет, спасибо", - написал он.

Трамп раскритиковал Мелони за то, что та не оказала ему военного содействия во время ударов по Ирану. Также он вновь заявил, что на недавнем саммите G7 Мелони крайне настойчиво просила с ним сфотографироваться.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в США из-за неуважительных комментариев Трампа о Мелони.

Сама Мелони в пятницу тоже резко раскритиковала слова президента США. "На некоторые вещи нужно реагировать немедленно. Заявления Дональда Трампа - это полный вымысел", - сказала она.

"Честно говоря, не знаю, почему президент США так себя ведет с собственными союзниками. Это ведь не первый такой случай. Жаль, что он менее резок, когда контактирует с врагами Запада, с врагами США. В таких случаях он гораздо более благодушен. И нужно запомнить: ни я, ни Италия никогда никого ни о чем не умоляем", - добавила глава правительства Италии.

Ранее Трамп в интервью итальянскому телеканалу La7 заверил, что Мелони на недавнем саммите G7 во Франции очень настойчиво просила сфотографироваться с ним. "Она умоляла меня сфотографироваться. Она вызывала у меня жалость", - сказал президент США.

"Возможно, она очень довольна, что я согласился с ней поговорить. Я не был обязан это делать", - добавил он.

В начале второго президентского срока Трампа Мелони считалась одним из его главных союзников в Европе. СМИ отмечали, что у них совпадают взгляды по многим вопросам. Более того, одно время европейские лидеры исходили из того, что именно Мелони может помочь им наладить более конструктивное взаимодействие с американским президентом.