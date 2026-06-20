Вэнс планирует в ближайшие дни отправиться на переговоры с Ираном

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что планирует в ближайшие дни отправиться в Швейцарию на переговоры с Ираном.

"Я планирую вылететь примерно в течение ближайших двух дней", - сказал он в субботу в эфире Fox News.

Вэнс также сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и проводят там консультации по техническим вопросам. Кроме того, по словам вице-президента, в скором времени в Швейцарию должна прибыть и команда иранских переговорщиков.