Иранская делегация направляется в Швейцарию на переговоры с США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Делегация Ирана в субботу вылетает в Швейцарию, где, как ожидается, проведет переговоры с США, сообщают СМИ Ирана.

"В Швейцарии мы намерены добиваться выполнения обязательств, которые другая сторона взяла на себя, подписав меморандум. И нам потребуется более ясное понимание того, как именно они планируют выполнить свою часть соглашения", - приводят СМИ слова представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Ранее сообщалось, что американские переговорщики уже находятся в Швейцарии. Ожидается, что на днях к ним присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.