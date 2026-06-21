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В Бресте открывается второй Международный форум Союзного государства

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Второй Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" начнет свою работу в воскресенье в белорусском Бресте.

В работе форума примут участие порядка 100 депутатов из стран Европы, Азии и Латинской Америки, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"К участию в форуме приглашены представители дружественных стран Европы, Азии и Латинской Америки. Ожидается визит наших коллег из Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Сербии, Венесуэлы, Мьянмы. Запланировано участие представителей Китая, Кубы, Монголии и других стран. Порядка 100 депутатов будут участвовать в нем", - сказал Володин журналистам. Он подчеркнул, что у участников форума одинаковое "понимание общей истории и необходимости бережного отношения к ней".

Кроме того, в воскресенье в Бресте состоится заседание 70-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР). На нем, в частности, будет обсуждаться заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил также журналистам Володин, который является и председателем ПС СБР.

"Рассмотрим заявление "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Этой теме уделим приоритетное внимание", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что важно бережно хранить память о роли многонационального советского народа в разгроме фашизма, а также не допускать любых попыток переписать историю и оправдать преступления нацистов.

Первый Международный форум "Великое наследие - общее будущее" прошел в апреле 2025 года в Волгограде. В ходе мероприятия прозвучало предложение сделать его ежегодным. В этом году форум решили провести в Бресте, так как 85 лет назад именно защитники Брестской крепости одними из первых приняли на себя удары Великой Отечественной войны.

Брест Вячеслав Володин Белоруссия Госдума РФ
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